Данные еще 95 тыс. пользователей «Умного голосования» оказались в Сети

Личные данные 95 тыс. жителей Санкт-Петербурга, которые зарегистрировались в «Умном голосовании», 25 августа попали в Сеть. Данные в среду опубликовал Telegram-канал «Команда Навального».

Отмечается, что всего были рассекречены данные более 95 тыс. человек, являющихся сторонниками блогера Алексея Навального. В попавших в интернет списках указаны имена, дата рождения и адреса зарегистрировавшихся.

До этого, 29 июля, в Сети оказались личные данные пользователей московского архива «Умное голосование». Тогда публиковались сведения о 100 тыс. сторонниках Навального из Московской области.

20 июля генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Известиями» прокомментировал утечку в Сеть базы данных ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). По его словам, это уже не первая утечка, которая коснулась сторонников Навального. В частности, 16 апреля в открытом доступе оказалась база, в которой находилось 529 тыс. электронных адресов и данных сторонников блогера.

Мухин высказал мнение, что сведения о пользователях утекли из-за недостаточной защиты персональных данных в системе. Он предположил, что организаторы проекта могли сэкономить на защите, а «вырученные» средства вывести за границу или потратить на личные нужды.

При этом директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов допустил, что утечки данных идут от самих сторонников команды Навального, которые «критически разочарованы в нем и в некоторых руководителях, которые остались после него», после того как блогер начал отбывать наказание.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ (признан в РФ НКО-иноагентом) и штабы Алексея Навального экстремистскими и ликвидировал организации. Также с 9 июня запрещена их деятельность.