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Личные данные пользователей «Умного голосования» утекли в Сеть

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Личные данные пользователей московского архива «Умное голосование» снова утекли в Сеть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 29 июля, в Telegram-канале «Опер пишет…».

Отмечается, что хакеры выложили в общий доступ данные о сторонниках блогера Алексея Навального из Московской области. В общей сложности там находятся более 111 тыс. электронных адресов, уточняется в заявлении.

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Ранее, 19 июня, стало известно, что в свободном доступе оказались 448 738 e-mail-адресов из «Умного голосования».

Спустя день генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Известиями» прокомментировал утечку в Сеть базы данных ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). По его словам, это уже не первая утечка, которая коснулась сторонников Навального. В частности, 16 апреля в открытом доступе оказалась база, в которой находилось 529 тыс. электронных адресов и данных сторонников блогера.

При этом директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов допустил, что утечки данных идут от самих сторонников команды Навального, которые «критически разочарованы в нем и в некоторых руководителях, которые остались после него», после того как блогер начал отбывать наказание.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ (признан в РФ НКО-иноагентом) и штабы Алексея Навального экстремистскими и ликвидировал организации. Также с 9 июня запрещена их деятельность.

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