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Около 40% релокантов решили вернуться в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Порядка 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Финион» (специализируется на помощи в оформлении видов на жительства). Такие данные были получены в результате опроса 2700 действующих и потенциальных клиентов компании.

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В июне президент России Владимир Путин говорил, что, по «скромным подсчетам», в РФ решили обратно приехать 50% уехавших.

Одна из основных причин возвращения сограждан –– ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.

Например, условия для оформления вида на жительства в Венгрии хотят изменить после февраля 2024 года, на Кипре идет корректировка ставки НДС, а в Греции –– рост минимальной стоимости инвестиций для получения ВНЖ, заявила директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

«Если есть сложности с работой, то вид на жительство, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно — в первую очередь, Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требует выполнения новых, политически ангажированных условий», –– отметил директор «Финион» Вячеслав Картамышев.

На фоне низкой безработицы и нехватки кадров возвращение граждан –– хороший знак для экономики РФ, уверена руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домашняя работа: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

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