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Песков заявил, что России нужны герои

Песков: стране нужны герои в полном смысле этого слова
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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России нужны герои, а у героизма много лиц, заявил во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео его выступления 26 июля опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.

По его словам, нет смысла составлять портрет героя, в котором нуждается страна, главное, чтобы в нем был дух геройства.

«Стране нужны герои в полном смысле этого слова. Герой этот может быть героем специальной военной операции», — сказал Песков.

Героем может быть и ученый, который изобрел лекарства от рака.

«Любая многодетная мать — это герой», — добавил представитель Кремля.

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Ранее на Фестивале новых медиа Песков рассказал, что киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе, и Россия считает это категорически неприемлемым. Он добавил, что представители западных СМИ поддерживают Киев и даже поддержали недавнее шествие боевиков группировки «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Евросоюзе (ЕС), лишь бы продолжать воевать до последнего украинца.

О предпосылках развития национализма на территории Украины и о необходимости его искоренения президент РФ Владимир Путин говорил 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер отметил, что Россия преследует проведением спецоперации по защите Донбасса цель избавиться от поддерживающих нацистские идеи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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