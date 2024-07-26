Политолог указал на заинтересованность Трампа в продолжении конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах не откажется от поддержки Украины, а лишь сократит ее, потому что Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта. Об этом 26 июля «Известиям» заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Администрация Трампа, если она появится, в достижении мирного соглашения по Украине не заинтересована. Для Трампа важно, чтобы США смогли сосредоточить все свои основные силы на Китае. Но также желанно, чтобы Россия не смогла в полной мере помогать Китаю в борьбе с США, а это означает, что конфликт на Украине должен остаться на определенном уровне эскалации, чтобы занимать время, внимание и ресурсы РФ», — пояснил он.

По мнению эксперта, заявления Трампа о готовности мгновенно завершить конфликт являются обычной предвыборной риторикой. Однако ни он, ни кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс не намерены продолжать помощь киевскому режиму в тех объемах, в которых она есть сейчас. Вашингтон будет поддерживать Киев независимо от результатов выборов президента страны, резюмировал собеседник издания.

Накануне бывший американский госсекретарь, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal (WSJ) предположил, что Трамп в случае победы на выборах может разработать для Киева программу ленд-лиза на сумму $500 млрд, чтобы нарастить поставки оружия на Украину. Таким образом, уточнил бывший чиновник, будут сняты все ограничения на виды оружия, которое может применять Киев, вырастет оборонная промышленность США, а деньги американских налогоплательщиков сохранены. По его мнению, так может выглядеть план по завершению конфликта на выгодных на Вашингтона условиях.

При этом днем ранее Трамп поделился, что во время недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, полномочия которого истекли 20 мая, призвал его к завершению конфликта. Американский политик напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.

До этого, 21 июля Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что урегулирует конфликт на Украине еще до инаугурации. Кандидат-республиканец также выразил уверенность в том, что предотвратит третью мировую войну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что РФ пока не понимает, каким способом республиканский кандидат собирается добиться такого быстрого разрешения конфликта.

Россия неоднократно предлагала начать мирные переговоры. Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.