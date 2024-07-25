Трамп в беседе с Зеленским призвал закончить конфликт на Украине

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп раскрыл подробности телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В интервью телеканалу Fox News 24 июля он рассказал, что призвал того завершить конфликт.

«Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский. И мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. <...> Они (русские. — Ред.) победили [Адольфа] Гитлера. Они победили Наполеона [Бонапарта]», — сказал Трамп.

Он поделился, что также напомнил Зеленскому о том, что весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «так и не материализовалось», так как, по его словам, российские военные «установили миллионы мин» и имели «тысячи танков».

Трамп также назвал украинский конфликт полным беспорядком и заявил, что его можно было предотвратить, однако действующий президент США Джо Байден этого не сделал.

Накануне, 24 июля, британская газета Express сообщила, что Украина может принять проект мирного договора Трампа с Россией. Издание также привело несколько мнений экспертов, среди которых говорилось о том, что многие украинцы будут рады окончанию конфликта, даже если это будет означать отказ от какой-то территории или будущего в составе НАТО.

Ранее, 21 июля Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что урегулирует конфликт на Украине еще до инаугурации. Кандидат-республиканец также выразил уверенность в том, что предотвратит третью мировую войну.

Президент России Владимир Путин заявил еще 4 июля, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что РФ пока не понимает, каким способом республиканский кандидат собирается добиться такого быстрого разрешения конфликта.

Россия неоднократно предлагала начать мирные переговоры. Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.