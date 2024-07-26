Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена

Подавляющее большинство респондентов в опросе YouGov считает, что вице-президент США Камала Харрис знала об ухудшении состояния президента Джо Байдена, но «предпочла ничего не говорить». Больше половины опрошенных уверены, что Харрис сыграла центральную роль в сокрытии информации о здоровье президента, пишет 25 июля New York Post.

68% опрошенных ответили, что Харрис обладала полной информацией об ухудшении состояния президента и предпочла не разглашать ее, 17% уверены, что вице-президент «в некоторой степени» участвовала в сокрытия информации о здоровье Байдена, а 7% полагают, что Харрис «немного» скрывала действительность от общественности.

По данным издания, левые не хотят обвинять своего кандидата в президенты — 12% демократов и 7% либералов считают, что Харрис вообще ничего не знала о проблемах президента. Однако 58% однопартийцев возлагают на Харрис существенную вину в сокрытии информации, а еще 20% опрошенных демократов утверждают, что она хотя бы «немного» знала о проблемах со здоровьем Байдена.

Несмотря на то, что Байден останется на своем посту до конца президентского срока, правые уже начали подбирать против вице-президента оружие и использовать возможность восприятия избирателями сокрытия информации о здоровье главы Белого дома как корыстную уловку.

О корыстных выгодах Харрис в ходе президентской гонки 25 июля написал и журнал Forbes. Издание сообщило, что вице-президент США может обогатиться даже в случае проигрыша Дональду Трампу, так как источником ее доходов станут публичные выступления, лекции и публикация мемуаров.

Харрис же в этот день сообщила о намерении участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Действующий президент США 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.