СМИ спрогнозировали рост состояния Харрис из-за президентской гонки

Президентская кампания может обогатить вице-президента США Камалу Харрис даже в случае проигрыша Дональду Трампу, источником ее доходов станут публичные выступления, лекции и публикация мемуаров. Об этом 25 июля сообщило издание Forbes.

Сейчас состояние политика оценивается экспертами $10 млн, в основном за счет недвижимости в штате Делавер и Вашингтон. Однако после участия в президентской кампании вне зависимости от ее итогов состояние Харрис может увеличиться в несколько раз.

Уточняется, что супруг политика Дуг Эмхофф также увеличил свой доход. Ранее как юрист частной практики он зарабатывал около $1 млн в год. После того как его жена стала вице-президентом, Эмхофф оставил практику и стал преподавать в юридической школе Джорджтаунского университета.

В случае победы Харрис на выборах президента США политик получит в бесплатное пользование Белый дом для проживания и пособие в размере $50 тыс. Также ей положена надбавка к зарплате в размере до $400 тыс. ежегодно. За Харрис сохранят право на пенсию в размере около $235 тыс. ежегодно пожизненно.

Издание отмечает, что именно уход с должности главы Белого дома, как правило, открывает возможности высокого заработка. Так, семья Клинтонов заработала $240 млн в период с 2001 по 2016 год за счет выступлений, написания статей и консультаций.

Как уточняется, налоговые декларации Харрис за 2019 год указывают на то, что она заработала $879 тыс. на писательской деятельности, выпустив мемуары и книгу для детей.

Ранее в этот день Харрис сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается. Позднее телеканал CNN сообщил, что Байден принял решение отказаться от участия в выборах в ноябре после совещаний с двумя ближайшими советниками.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.