Жителю Невады предъявили обвинения в угрозах прокурору и судье по делу Трампа

32-летнему жителю Невады Спенсеру Гиру предъявлены обвинения в 22 угрозах убийством прокурору, который добился обвинения бывшего президента США Дональда Трампа, и судье, который курировал процесс. Об этом сообщает Reuters в четверг, 25 июля.

В обвинительном заключении не были названы имена пострадавших, но ознакомленный с делом источник заявил агентству, что инициалы, указанные в деле, предположительно относятся к окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу и судье Хуану Мерчану.

В 2023 году Элвин Брэгг выдвинул первые в истории обвинения против бывшего президента США, а Мерчан руководил шестинедельным судебным разбирательством.

Гир не признал себя виновным. Во вторник, 23 июля, на заседании в Лас-Вегасе судья постановил заключить обвиняемого под стражу, сообщает Reuters.

Ранее, 15 июля, агентство Reuters сообщило, что судья в штате Флорида постановила закрыть дело Трампа о незаконном хранении секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго. С бывшего американского лидера сняты все обвинения. Причиной для этого стало назначение спецпрокурора, нарушающее нормы Конституции страны.

После этого Трамп призвал прекратить все уголовные преследования в его отношении. Бывший президент США назвал уголовные дела, возбужденные против него, «политическими атаками» со стороны Демократической партии и отметил, что они являются вмешательством в будущие выборы главы государства 2024 года со стороны действующего американского лидера Джо Байдена.

До этого, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов. Приговор по этому делу был перенесен на сентябрь. 14 марта та же судья от Флориды отклонила ходатайство Трампа о прекращении уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных материалов в связи с «неконституционностью» данной просьбы.

2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

Трампу предъявлено более 90 обвинений. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюрьмы.