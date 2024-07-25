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В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями

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Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
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США открыты к обсуждению вопросов контроля над вооружениями с Россией. Об этом 25 июля заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

«Нам нужно продолжать этот разговор. Американская сторона говорила, что нам необходимо продолжать снижать риски и работать в сфере контроля над вооружениями, а также понять, как предотвратить дестабилизацию и гонку вооружений», — сказала Стюарт, выступая на тематической дискуссии Фонда Карнеги (внесен в список иноагентов и признан организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ), ее слова приводит ТАСС.

Помощник госсекретаря сообщила об этом, комментируя планы США разместить свои ракеты в Германии к 2026 году.

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О том, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Как заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц, размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией.

Спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт 15 июля объяснил план разместить дальнобойные системы США в ФРГ необходимостью устрашения третьих сторон. Тогда же Хебештрайт призвал вести с Россией диалог по теме разоружения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, подчеркнул, что РФ имеет достаточный потенциал, чтобы сдерживать американские дальнобойные ракеты, если они появятся на территории Европы. По словам пресс-секретаря президента РФ, от такого размещения вооружений пострадают именно европейские столицы.

Позже, 24 июля, Шольц заявил, что Берлин откажется от американских ракет, если Москва прекратит специальную операцию на Украине. При этом он назвал абсурдной идею оснащения бундесвера ядерным оружием.

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