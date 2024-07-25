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В РСА сообщили об увеличении сроков поставки автозапчастей в Россию

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Сроки поставки автозапчастей в России увеличились, рассказал «Известиям» 25 июля президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Кроме того, по его словам, в настоящее время недоступна их экспресс-доставка.

«Новые западные санкции в этом году значительно усложнили проведение международных расчетов, из-за этого удлинились сроки поставки автозапчастей. Раньше также можно было в крайнем случае заказать экспресс-доставку и таким образом всё-таки привезти недостающую деталь, чтобы успеть провести ремонт по ОСАГО в установленные законом 30 дней или же по запросу клиента быстро получить определенную запчасть. Такая доставка дорогая, однако в некоторых случаях ее можно было использовать, в том числе по обращению клиентов. Однако сейчас экспресс-доставку не сделаешь, потому что платежи не проходят», — уточнил эксперт.

При этом Уфимцев уточнил, что с Китаем за последние два месяца стали появляться отдельные каналы для расчетов через определенные банки. Помимо этого, выстраиваются разные схемы с Турцией: например, некоторые используют платежи в криптовалютах.

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Месяцем ранее, 24 июня, аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что крупнейшую долю в структуре вторичного рынка автокомпонентов занимают шины, она составляет 14% от общей емкости рынка запчастей. На втором месте находятся детали подвески (8,8% рынка), на третьем — масла (7,8%). Следом расположились компоненты тормозной системы (5,6%), детали электрооборудования (3,9%), фильтры (3,8%), элементы трансмиссии (3,7%) и рулевого управления (3,6%), а также кузовные детали (3,2%) и аккумуляторы (2,6%).

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