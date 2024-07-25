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Политолог назвал маловероятным создание блока наподобие НАТО на Ближнем Востоке

Политолог Балмасов: Израиль показал неуверенность призывом США к созданию блока
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Фото: REUTERS/POOL/ABIR SULTAN
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Создание на Ближнем Востоке блока наподобие НАТО во главе с Израилем и США маловероятно, поскольку это невыгодно для Вашингтона. Об этом в четверг, 25 июля, в беседе с «Известиями» заявил политолог Сергей Балмасов.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». Кроме того, по его словам, США и другие государства будут иметь последствия, в случае если Тель-Авиву не дадут защищаться.

«Я сомневаюсь, что Соединенным Штатам следует сейчас связывать себя такими обязательствами. Тем более что посыл Нетаньяху очевиден, он хочет быть центром вот такого военно-политического союза. Перегрузить на США ответственность за свои авантюрные действия. <...> Крайне низкая вероятность [создания такого альянса] — 10%», — уточнил Балмасов.

По его мнению, таким образом Нетаньяху показал неуверенность в отношениях Тель-Авива и Вашингтона. Так, политик хочет получить определенные гарантии того, что США продолжат поддержку Израиля. Однако ни республиканец Дональд Трамп, ни вице-президент США Камала Харрис, баллотирующиеся в президенты, не захотят развивать эту идею из-за ее невыгодности, считает Балмасов. Он пояснил, что Вашингтон поддерживает взаимоотношения с мусульманскими странами, а предлагаемый Нетаньяху блок может негативно на них сказаться.

В случае создания Израилем и США союза на Ближнем Востоке прямой угрозы для России нет, утверждает собеседник. При этом, появление такой организации может негативно сказаться на союзниках РФ, в том числе Сирии, добавил политолог.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение израильского премьера, указал на то, что НАТО имеет имеет выраженную конфронтационную направленность, поэтому важно понимать детали данной инициативы. Он добавил, что России не нужны новые конфронтационные механизмы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля заявил, что страна не одобрит сотрудничество НАТО с Израилем, пока не будет отдано распоряжение о прекращении боевых действий в секторе Газа. По его мнению, нынешнее израильское правительство не признает никаких ценностей и законов, в том числе игнорируются нормы ведения войны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

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