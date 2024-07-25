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В Кремле призвали дождаться деталей по идее Нетаньяху об аналогичном НАТО альянсе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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НАТО имеет выраженную конфронтационную направленность, поэтому важно понимать детали инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху создать аналогичный НАТО альянс на Ближнем Востоке. Об этом 25 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Надо понимать детали такой инициативы. Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность. НАТО сначала создавалось для сдерживания Советского Союза, потом оно продолжало выполнять свои функции сдерживания РФ, нашей страны, и продолжает это делать по сей день», — заметил Песков.

Он добавил, что России не нужны новые конфронтационные механизмы.

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Нетаньяху предложил создать альянс по аналогии с НАТО накануне в ходе выступления на совместном заседании сената и палаты представителей американского конгресса. Он добавил, что получить приглашение к вступлению в эту коалицию должна любая страна Ближнего Востока, которая нормализует отношения с Израилем. Кроме того, по его словам, США и другие государства будут иметь последствия в случае, если Тель-Авиву не дадут защищаться.

При этом 11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит сотрудничество НАТО с Израилем, пока не будет отдано распоряжения о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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