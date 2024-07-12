Эрдоган выразил неодобрение сотрудничества НАТО и Израиля

Турция не одобрит сотрудничество НАТО с Израилем, пока не будет отдано распоряжение о прекращении боевых действий в секторе Газа. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на странице политика в соцсети X (ранее Twitter) в четверг, 11 июля.

«Администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху ставит под угрозу безопасность не только своих граждан, но и всего региона своей экспансионистской и безрассудной политикой. Для израильской администрации, которая попрала основные ценности нашего альянса, неприемлемо продолжать отношения с НАТО», — цитирует слова политика телеканал TRT Haber.

По мнению президента Турции, нынешнее правительство в Израиле не признает никаких ценностей и законов, в том числе игнорируются законы ведения войны. Принятые в отношении этой страны решения международных организаций не возымели никакого эффекта. До тех пор, пока ситуация не изменится, продолжать поддержку Тель-Авива недопустимо, подчеркнул политик.

«Я должен указать, что сотрудничество НАТО и Израиля, о котором идут определенные разговоры внутри НАТО, не получит одобрения с нашей стороны», — отметил он.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. В МО Израиля заявили, что страна как никогда близка к соглашению с Палестиной о приостановлении боевых действий. Однако телеканал CNN сообщал, что для перехода в следующую фазу переговоров всё еще необходимо согласие на это премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что сделка будет заключена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.