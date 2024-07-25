Экс-министру открытого правительства Абызову вызвали «скорую» в суд

Экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову стало плохо в Мосгорсуде, где рассматривалась его жалоба на ранее вынесенный приговор. Об этом 25 июля рассказал источник «Известий».

Фигуранту вызвали скорую помощь, медики осмотрели осужденного, но госпитализировать не стали.

Заседание суда не состоялось, его отложили на 20 августа, подтвердили информацию «Известиям» в суде. Причину переноса заседания в суде назвать отказались.

Судебное заседание по жалобе Абызова на приговор неоднократно переносилось.

По словам источника, ранее Абызов упал в СИЗО, ударился копчиком и был доставлен в больницу. Медики подозревали перелом позвоночника, но диагноз не подтвердился.

В конвойном помещении суда фигуранту стало плохо повторно, поэтому ему и вызвали «скорую», добавил источник.

Абызов был арестован весной 2019 года. Приговор суд вынес 21 декабря 2023 года, ему было назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме него, в деле фигурировали еще несколько человек. Кроме того, с Абызова и ряда других фигурантов суд постановил взыскать имущества на 1,5 млрд рублей. Помимо недвижимости в Москве и Новосибирске суд также взыскивает ценные бумаги и валюту с Абызова и нескольких других фигурантов.

Гособвинение запрашивало экс-чиновнику 19,5 года лишения свободы. В основе уголовного дела в отношении него и других фигурантов лежало хищение 4 млрд рублей у компаний «Сибэко» и РЭС.

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку.