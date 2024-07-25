Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Экс-министру открытого правительства Абызову вызвали «скорую» в суд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову стало плохо в Мосгорсуде, где рассматривалась его жалоба на ранее вынесенный приговор. Об этом 25 июля рассказал источник «Известий».

Фигуранту вызвали скорую помощь, медики осмотрели осужденного, но госпитализировать не стали.

Заседание суда не состоялось, его отложили на 20 августа, подтвердили информацию «Известиям» в суде. Причину переноса заседания в суде назвать отказались.

Судебное заседание по жалобе Абызова на приговор неоднократно переносилось.

По словам источника, ранее Абызов упал в СИЗО, ударился копчиком и был доставлен в больницу. Медики подозревали перелом позвоночника, но диагноз не подтвердился.

В конвойном помещении суда фигуранту стало плохо повторно, поэтому ему и вызвали «скорую», добавил источник.

Закрытый министр: экс-глава Открытого правительства получил 12 лет колонии
Суд счел Михаила Абызова виновным в многомиллиардном мошенничестве

Абызов был арестован весной 2019 года. Приговор суд вынес 21 декабря 2023 года, ему было назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме него, в деле фигурировали еще несколько человек. Кроме того, с Абызова и ряда других фигурантов суд постановил взыскать имущества на 1,5 млрд рублей. Помимо недвижимости в Москве и Новосибирске суд также взыскивает ценные бумаги и валюту с Абызова и нескольких других фигурантов.

Гособвинение запрашивало экс-чиновнику 19,5 года лишения свободы. В основе уголовного дела в отношении него и других фигурантов лежало хищение 4 млрд рублей у компаний «Сибэко» и РЭС.

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024