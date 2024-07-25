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Песков заявил о проработке ЦБ и правительством РФ мер для сдерживания инфляции

Песков: ЦБ и кабмин прорабатывают различные меры для сдерживания роста цен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Центробанк (ЦБ) и правительство России занимаются проработкой различных мер для сдерживания инфляции. Об этом в четверг, 25 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос о росте цен на авиабилеты.

По его словам, меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы действительно есть. Он добавил, что это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках.

«Определенные инфляционные процессы есть. Это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у ЦБ. Прорабатываются разные меры. Вы знаете, что таргетирование инфляция — это один из приоритетов», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее, 15 июля, в Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов в РФ в мае-июне на 9%. Также отмечалось, что за предыдущие месяцы также наблюдалось повышение: в январе на 14%, в феврале на 18%, в марте на 22%. Как указывалось, мониторинг стоимости пассажирских перевозок министерство осуществляет совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

До этого, в мае, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность перелетов. Уточнялось, что по итогам 2023 года средняя стоимость перелета на внутренних воздушных линиях составила 8,4 тыс. рублей. В I квартале 2024 года данная величина составила в среднем 8,7 тыс. рублей за билет, что превышает стоимость билета в январе и феврале 2023 года на 28%.

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