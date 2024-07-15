В Минтрансе сообщили о подорожании авиабилетов в РФ в мае-июне на 9%

В июне цены на авиаперелеты выросли на 9%. Об этом 15 июля сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок.

«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14% , в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%», — сказал он.

Мониторинг стоимости пассажирских перевозок министерство осуществляет совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

До этого, 26 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить действие нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, а также ставки НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.

В мае ФАС потребовала от авиакомпаний обеспечить доступность перелетов. Уточнялось, что по итогам 2023 года средняя стоимость перелета на внутренних воздушных линиях составила 8,4 тыс. рублей. В I квартале 2024 года данная величина составила в среднем 8,7 тыс. рублей за билет, что превышает стоимость билета в январе и феврале 2023 года на 28%.