Москве 877 лет: как пройдет День города, куда сходить

В 2024 году Москве исполняется 877 лет. В честь этого в столице 7 и 8 сентября пройдет множество праздничных мероприятий: концерты, мастер-классы и конкурсы. Местами их проведения традиционно станут центр города и все административные округа столицы. Подробнее об истории праздника, а также о мероприятиях, которые ждут москвичей и гостей города, — в материале «Известий».

День города Москвы: когда, куда сходить

В среду, 25 июля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о датах проведения, а также основных планах на празднование дня рождения столицы России. День не имеет точной даты, из года в год он традиционно приходится на первую либо вторую субботу сентября. В 2024 году торжества пройдут 7 и 8 сентября.

Подробная программа Дня города Москвы на момент выхода статьи не опубликована, но, по словам мэра, она будет утверждена в ближайшее время.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

На данный момент известно, что оба дня празднований будут полны различных мероприятий. Среди них будут концерты, конкурсы, мастер-классы, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва» (в его рамках благотворительные фонды знакомят горожан со своей работой, связанной с помощью детям, взрослым и окружающей природе).

Также известно, что жители и гости столицы смогут отпраздновать День города не только в центре Москвы, но и во всех административных округах. Торжественные мероприятия пройдут на пешеходных зонах, в парках и различных культурных учреждениях столицы, среди них:

— Измайловский парк;

— Цветной бульвар;

— Поклонная гора;

— ландшафтный парк на Павелецкой площади;

— музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Посетить мастер-классы, конкурсы и другие события можно будет в субботу, 7 сентября, с 12:00 до 21:00 и в воскресенье, 8 сентября, с 15:00 до 20:00.

День города Москвы 2024: будет салют или нет

Традиционным в программе мероприятий на день города также обычно становится праздничный салют. В 2023 году его отменили из соображений безопасности. Будет ли фейерверк в 2024 году, пока неизвестно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Последний раз салют на День города в Москве запускался в 2022 году. Тогда его можно было увидеть практически из любого места столицы. Точками же запуска стали: Измайловский парк, парк «Сокольники», Парк Горького, Москворецкая набережная, Парк Победы, парк «Ходынское поле» и многие другие.

Начало фейерверка было запланировано на 21:00.

День города Москвы: история

Впервые Москва упоминается в 1147 году в так называемой Ипатьевской летописи. Так как других данных нет, именно этот год взяли за точку отсчета города. Таким образом, в 2024 году Москве исполняется 877 лет.

Долгие годы празднование Дня города не осуществлялось, однако известно, что 1 января 1847 года Москва впервые отметила свой юбилей — 700-летие. В тот год во всех церквях столицы был совершен благодарственный молебен, звонили колокола. В центре столицы иллюминировали Кремль со стороны Красной площади, а также памятник Минину и Пожарскому, дом генерал-губернатора на Тверской, Московский университет и Новодевичий монастырь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В следующий раз празднование Дня города произошло только век спустя, в 1947 году. Тогда 800-летие Москвы отмечали 7 сентября. Город был украшен флагами, портретами вождей, вечером его также иллюминировали, а в заключение прогремел праздничный салют.

К празднованию 800-летия Москвы также приурочили закладку всех высоток, которые впоследствии получили название «сталинских». Центральным местом проведения праздника был стадион «Динамо».