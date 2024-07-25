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Украинцы начали адаптировать аккумуляторы Tesla из-за дефицита электричества

FT: на Украине используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества
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Фото: TASS/IMAGO/Dean Pictures
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Жители Украины из-за дефицита электроэнергии начали использовать аккумуляторы Tesla для обслуживания домов. Об этом сообщает 25 июля газета Financial Times (FT).

По словам бизнесмена Александра Бентса, его компания переоборудует батареи от выведенных из эксплуатации электромобилей, создавая системы мощностью 5 кВт/ч. Этого хватает на освещение и работу электрооборудования в квартире на 10 часов.

«Вы можете питать целый дом на этой энергии в течение недели», — цитирует издание слова Бентса.

Отмечается, что данной мощности не хватит для электрообогрева.

Темное пятно: как устроена энергосистема Украины
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Ранее, 22 июля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около 70% энергомощностей Украины уничтожено, Евросоюз намерен обсудить усиление энергетической поддержки Киева. По его словам, к ноябрю украинская электросеть будет полностью разрушена, если противовоздушной обороны (ПВО) окажется недостаточно для ее защиты.

17 июля газета The New York Times сообщила, что разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести к ее полному развалу. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света. Согласно данным издания, большинство объектов находится без электроэнергии в течение 10 часов в день.

Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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