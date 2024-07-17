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СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары
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СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары

NYT: разрушенная энергосистема Украины столкнулась с аномальной жарой
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести ее к полному развалу. Об этом сообщает 17 июля издание The New York Times.

«В течение нескольких месяцев электросеть Украины подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции и подстанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за сильной жары возникает напряжение в энергосистеме, так как многие граждане используют кондиционеры, а предприятия пищевой промышленности тратят больше электроэнергии на охлаждение продуктов. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света по всей стране. Согласно данным издания, большинство объектов находятся без электроэнергии в течение 10 часов в день.

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Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. Будут введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно.

10 июля оператор подачи электричества сообщал, что в Ровненской области Украины повреждение получил объект энергетики.

За день до этого в Днепропетровской области также сообщалось о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились.

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