Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине

Около 70% энергомощностей Украины уничтожено, Евросоюз намерен обсудить усиление энергетической поддержки Киева. Об этом 22 июля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожено, сейчас лето, но зимой всё станет гораздо сложнее», — сообщил он, его слова приводит ТАСС.

Боррель добавил, что он намерен призвать глав МИД ЕС предоставить больше поддержки Украине, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии.

17 июля газета The New York Times сообщила, что разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести к ее полному развалу. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света. Согласно данным издания, большинство объектов находится без электроэнергии в течение 10 часов в день.

Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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