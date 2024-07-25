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Британская королевская семья получила дополнительно $58 млн на расходы

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Фото: Global Look Press/I-Images
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Британская монархия получит дополнительные £45 млн ($58 млн) на выполнение формальных обязанностей из-за резкого роста прибыли с королевских владений и недвижимости. Это стало возможным благодаря шести новым плавучим ветряным электростанциям, сообщает 24 июля «Би-би-си».

Прибыль от владений монархии увеличилась до £1,1 млрд ($1,42 млрд), что, в свою очередь, приведет к увеличению суверенного гранта, который покрывает текущие расходы королевской семьи. Грант вырастет с £86,3 млн ($111,4 млн) в 2024/25 году до £132 млн ($170 млн) в 2025/2026 году, что поможет оплатить последние этапы реконструкции Букингемского дворца, сообщили официальные лица.

Годовой финансовый отчет также показал планы королевской семьи купить два новых вертолета вместо самолетов 15-летней давности.

В прошлом году финансирование монархии было сокращено с 25 до 12% чистой прибыли Crown Estate из-за ожидаемого роста доходов от плавучих ветряных электростанций. Crown Estate — это компания, занимающаяся недвижимостью, принадлежащая монарху, но управляемая независимо. Если бы сокращения не произошло, монархия получила бы £275 млн в 2025–2026 годах. Но теперь суверенный грант, основанный на средствах с двухлетней задолженностью, составит £132 млн.

Британское законодательство 2026/27 года пересмотрит финансирование королевской семьи, чтобы обеспечить его поддержание на «более приемлемом» уровне, сообщил представитель дворца. Суверенный грант за счет налогоплательщиков оплачивает официальные визиты и резиденции королевской семьи в обмен на то, что король отказывается от доходов от королевского имущества, пояснили в материале.

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В апреле прошлого года газета The Guardian сообщила, что король Великобритании Карл III располагает личным состоянием, которое превышает $2,2 млрд. К примеру, общая стоимость частных автомобилей короля по самым скромным подсчетам составляет более $7,8 млн. Стоимость личных резиденций Карла III, в число которых не входят Букингемский и Кенсингтонский дворцы, являющиеся собственностью короны, оценили в $410 млн.

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