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The Guardian оценила личное состояние Карла III в $2,2 млрд

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Фото: REUTERS/Pool/Dan Kitwood
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Король Великобритании Карл III располагает личным состоянием, которое превышает $2,2 млрд. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила The Guardian.

Журналисты газеты совместно с 12 экспертами провели первый анализ по оценке земель, недвижимости, транспортных средств, лошадей, предметов искусства, ювелирных украшений короля.

«Исследование наглядно демонстрирует самый ценный финансовый актив семьи Виндзоров — полный иммунитет от налога на наследство. Вероятно, это позволило Чарльзу-Карлу получить состояние своей матери без каких-либо взносов в государственный бюджет», — отметило издание.

К примеру, общая стоимость частных автомобилей короля по самым скромным подсчетам составляет более $7,8 млн. Стоимость личных резиденций Карла III, в число которых не входят Букингемский и Кенсингтонский дворцы, являющиеся собственностью короны, оценили в $410 млн.

Речь идет о доставшихся ему от матери поместьях Балморал и Сандрингем с охотничьими угодьями. 70 английских чистокровных лошадей эксперты оценили в $33,6 млн, инвестиции в ценные бумаги — в $177 млн, а коллекцию марок, которую считают лучшей в мире, — по меньшей мере в $124 млн.

Стоимость наиболее дорогих картин в личной коллекции короля может превышать $30 млн, а королевские ювелирные украшения можно было бы продать на аукционе не менее чем за $663 млн. Герцогство Ланкастер, которое оценивают в $810 млн, журналисты The Guardian также приписали в личное имущество правителя. Более того, актив приносит ему порядка $25 млн в год.

Пресс-секретарь Карла III отметил, что публикация представляет «весьма творческую смесь спекуляций, предположений и неточностей», однако назвать точные цифры Букингемский дворец отказался.

Вторая и последняя: Елизавету на британском престоле сменит Карл III
Что для Соединенного Королевства значит уход его монарха

Ранее The Times отметила, что король Великобритании Карл III лично владеет благосостоянием в £600 млн. По данным газеты, Карл III ведет достаточно экономный образ жизни. Он носит старую одежду и обувь, а также следит за тем, чтобы вовремя выключался свет в доме.

Карл III стал новым монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

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