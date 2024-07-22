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Украинские СМИ сообщили о смерти призывника в военкомате во Львовской области

«Страна.ua»: мужчина умер в ТЦК во Львовской области после падения с лестницы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kirill Chubotin
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Во Львовской области мужчина умер в территориальном центре комплектования (ТЦК) от перелома костей черепа, полученного в результате падения с лестницы. Об этом 22 июля сообщает местное издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 20 июля около 23:00 (совпадает с мск).

«Как заявляют в ТЦК, мужчина во время прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия. — Ред.) не удержал равновесие и упал со ступенек. Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа», — приводит Telegram-канал издания слова источника.

Он также добавил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Ранее, 19 июля, сообщалось, что на Украине военнообязанный умер после посещения ТЦК. 34-летнего мужчину госпитализировали из военкомата в Одессе после приступа эпилепсии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы мозга.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 16 мая. Документ ужесточает наказания за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Кроме того, с 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улицу теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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