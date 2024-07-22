В Латвии сообщили о начале строительства новой линии обороны с РФ
Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией. Об этом 22 июля заявил бывший мэр Нил Ушаков.
Свой пост он сопроводил видео, на котором видны так называемые зубы дракона — противотанковые сооружения из бетона.
«Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП «Терехово», — написал он в Telegram-канале.
Ранее, 28 июня, в МВД Латвии сообщили, что страна завершит строительство забора вдоль 173-километровой границы с Белоруссией к концу июля. В ведомстве отметили, что на этом строительство забора на границе с Белоруссией будет завершено.
27 июня, при этом, агентство Reuters со ссылкой на письмо Польши и стран Балтии председателю ЕС писало, что лидеры названных государств призвали власти Европейского союза (ЕС) выделить им финансовые средства для возведения линии обороны длиной в 700 км на границе с РФ и Белоруссией. Стоимость проекта оценивается примерно в €2,5 млрд.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новость в беседе с «Известиями», посоветовала странам Прибалтики и Польше строить забор на границе с Россией «шипами к себе внутрь», поскольку они имеют «маниакальную зависимость» от Вашингтона и НАТО и представляют угрозу государствам Европейского союза (ЕС).
Также 27 июня председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал глупым желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией. Политик отметил, что земли этих государств России даром не нужны.
Эстония, Латвия и Литва договорились о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Сообщалось, что целью станет сдерживание и защита от военной угрозы. В Латвии работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией начались в марте 2024 года. Сообщалось, что устанавливать заграждения начали на пограничных пунктах «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»), а также у границы с Белоруссией в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина).