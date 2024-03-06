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В Латвии начали работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией

Спрудс: в Латвии начали работы по укреплению границы с РФ и Белоруссией
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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Латвия начала работы по укреплению границ с Россией и Белоруссией. Об этом 6 марта сообщил министр обороны Андрис Спрудс через несколько часов после того, как правительство утвердило соответствующий план, пишет портал Baltnews в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у границы с Россией устанавливать заграждения начали на пограничных пунктах Гребнево (Убылинка) и Терехово (Бурачки), а также у границы с Белоруссией в Пиедруя (Друя) и Патерниеки (Григоровщина).

По словам Спрудса, цель данных мер — «сдержать, остановить и уничтожить противника с первого сантиметра», указало СМИ.

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Ранее, 9 февраля, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил, что у латвийских властей нет внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений на границе с РФ, они эксплуатируют страшилку о мнимой «российской угрозе». Он указал, что политическая элита страны искусственно подогревает и так зашкаливающий уровень агрессивных антироссийских настроений.

До этого, 19 января, эстонское минобороны сообщило, что Эстония, Литва и Латвия решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией. Ее целью станет сдерживание и защита от якобы военной угрозы. После, 24 января, Спрудс заявил, что строительство оборонительной линии на границе стран Балтии с Россией может занять 10 лет.

Еще с 19 сентября 2022 года Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан РФ с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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