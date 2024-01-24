В Латвии заявили о строительстве линии обороны на границе с РФ в течение 10 лет

Строительство оборонительной линии на границе стран Балтии с Россией может занять 10 лет. Об этом 24 января заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

«Финансовый ресурс здесь немаловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммах. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены мероприятия, каким образом мы введем этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление», — приводит его слова портал Delfi.

Предварительные расчеты стоимости строительства уже определены, в будущем они могут еще уточняться. Правительство Латвии должно будет решить, как сбалансировать эти расходы, отметил Спрудс.

Ранее, 19 января, эстонское минобороны сообщило, что Эстония, Литва и Латвия решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией. Ее целью станет сдерживание и защита от военной угрозы.

До этого, 15 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию сдерживания России по аналогии с холодной войной.

14 января Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики. В 2025 году в день Х главнокомандующий силами НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.