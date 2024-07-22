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Минобороны Болгарии намерено отправить ВСУ излишки своих боеприпасов

BNR: минобороны Болгарии определило излишки своих боеприпасов для отправки ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Amanda Jett
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Болгария провела ревизию своих боеприпасов и определила излишки среди них для национальной армии, после чего намерена предложить их Вооруженным силам Украины (ВСУ) в качестве помощи. Об этом 22 июля заявил исполняющий обязанности главы болгарского минобороны Атанас Запрянов.

«Мы сделали очень серьезный анализ и расчет. Оказалось, что есть что-то лишнее и ненужное для болгарской армии. Из этого имущества — часть боеприпасов определенных типов — можно поставлять на Украину», — приводит его заявление Радио Болгария (BNR).

Как отметил Запрянов, данный пакет будет отправлен в рамках соглашения с Украиной о компенсациях. Для этого Болгарии предстоит согласовать свое решение с союзниками, а с Киевом продумать логистику отправки груза.

«Как и в случае с предыдущим пакетом, который мы отправили и за который мы уже получили около €30 млн (60 млн левов) компенсаций, мы их направим на проекты модернизации болгарской армии», — уточнил и.о. главы военного ведомства.

В частности, на вырученные деньги минобороны Болгарии закупило бы новые огнетушители для военных вертолетов, считает Запрянов.

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

Ранее, 6 июля, посольство Украины осудило и.о. премьер-министра Болгарии Димитара Главчева за слова о том, что он предложил на саммите НАТО в Вашингтоне инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Вместе с тем украинское посольство поблагодарило Болгарию за принятые решения по поддержке страны и за всю оказанную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную помощь.

До этого, 11 июня, президент Болгарии Румен Радев заявил, что у Украины нет ресурсов, для того чтобы вернуть утраченные в ходе боевых действий территории. По словам Радева, проблему можно решить мирными переговорами с Россией или предоставлением необходимой помощи НАТО, однако второй вариант несет огромный риск глобальной безопасности. Он отметил, что каждая страна должна решать вопрос о предоставлении Украине военной, финансовой или гуманитарной помощи самостоятельно и в соответствии со своими возможностями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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