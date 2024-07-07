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И.о. премьера Болгарии осудили в Киеве за слова о мирных переговорах с РФ

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Посольство Украины осудило и.о. премьер-министра Болгарии Димитара Главчева за слова о том, что на саммите НАТО он предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление 6 июля разместило в социальных сетях украинское дипведомство.

Мероприятие пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Увеличение оборонной помощи для Украины будет способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения к международному праву и приближению справедливого мира», — отмечается в сообщении в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве добавили, что замедление или ограничение предоставления помощи приведет не к миру, а «к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС». Также Киев со своими союзниками работает над реализацией «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, уточняет «Газета.Ru».

Вместе с тем украинское посольство поблагодарило Болгарию за принятые решения по поддержке страны и за всю оказанную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную помощь.

«Посольство Украины призывает к консолидации всех политических сил и гражданского общества для усиления помощи», — заключило ведомство.

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5 июля агентство Novinite со ссылкой на Главчева сообщило, что Болгария на саммите НАТО предложит начать мирные переговоры между Москвой и Киевом, в которых хочет выступить в качестве посредника. И.о. премьера отмечал, что переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву.

Россия при этом неоднократно указывала на готовность к контактам. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. После этого незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, указал он.

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