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Радев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для возвращения утраченных территорий

Президент Болгарии Радев: у Киева нет ресурсов для возвращения утраченных территорий
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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У Украины нет ресурсов для того, чтобы вернуть утраченные в ходе боевых действий территории. Об этом 11 июня заявил президент Болгарии Румен Радев.

«В очередной раз хочу сказать, что мы должны учитывать реалии. А реальность такова, что Украина не имеет ни материальных, ни финансовых, ни человеческих ресурсов для достижения этой цели», — сказал он журналистам по прибытии на саммит «Бухарестской девятки», его слова передает ТАСС.

По словам Радева, проблему можно решить мирными переговорами с Россией или предоставлением необходимой помощи НАТО, однако второй вариант несет огромный риск глобальной безопасности. Радев рассказал, что в этом году впервые не будет совместной декларации всех участников, а вместо этого будут заявления сопредседателей из Польши, Румынии и Латвии.

«По моему категоричному требованию был изменен первоначальный вариант совместного заявления, который включал обязательство каждой страны девятки предоставлять военную помощь, и была принята позиция, что каждая страна должна решать вопрос о предоставлении Украине военной, финансовой или гуманитарной помощи самостоятельно и в соответствии со своими возможностями», — сказал он.

Радев подчеркнул, что для него это успех здравого смысла и шаг по перемещению фокуса решения на переговоры в соответствии с Уставом ООН.

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал сперва вернуть Украину в правовое поле для проведения переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, его коллеги в разных странах предлагают «просто остановить боевые действия» и начать переговоры.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти, однако Москва готова вести переговоры с Киевом, но только на тех условиях, которые обговаривались в Минске и Стамбуле и с учетом реалий сегодняшнего дня. По его словам, если есть желание вести переговоры, то всегда можно найти, с кем их вести.

До этого, 6 июня, лидер партии АдГ Алис Вайдель в ходе выступления в бундестаге обвинила правительство Германии в провоцировании мировой войны. Политик отметила, что за каждым вооруженным конфликтом идет мир, и задалась вопросом, зачем повышать риски крупного международного противостояния.

Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, 31 мая в интервью газете The Guardian в очередной раз заявил, что отказывается от переговоров с Россией, назвав их нереалистичными. По его словам, мирное соглашения стало бы для его страны ловушкой.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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