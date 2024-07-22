Американские телеканалы усомнились в том, что Байден жив

Ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что президент США Джо Байден жив. Об этом он заявил 22 июля в эфире американского телеканала.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», — сказал он, объясняя требование предоставить доказательства того, что американский лидер жив.

Соведущая Дана Перино отметила, что уже какое-то количество времени нет новых фотографий Байдена.

При этом бывший советник в администрациях экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша – младшего Стив Джилл в эфире GBNews также выразил сомнения, что действующий глава государства жив.

«Ходят самые разные слухи, в том числе люди обсуждают, жив ли вообще сегодня Джо Байден. Многих смущает то, как выглядит это письмо. Подпись под ним непохожа на его подпись, все подчеркивают, что оно оформлено не так, как обычная президентская канцелярия, его собственные сотрудники только из соцсетей узнали, что он уходит, и если вы обратили внимание, после дебатов его физические и когнитивные способности ухудшались с каждым днем!» — завил Джилл.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом он подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками. Уведомление о ее выдвижении Харрис поступило в избирком США 22 июля.

Как отметил в беседе с «Известиями» бывший американский разведчик Скотт Риттер, Байден больше не способен ни физически, ни когнитивно участвовать в президентских выборах. Эксперт уточнил, что представители Демократической партии осознали, что в случае продолжения участия в политической кампании Байден будет побежден своим главным оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.