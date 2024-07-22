Экс-разведчик США назвал причины выхода Байдена из президентской гонки

Действующий американский лидер Джо Байден больше не способен ни физически, ни когнитивно участвовать в президентских выборах. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил «Известиям» бывший разведчик США Скотт Риттер, комментируя решение главы государства не баллотироваться на второй срок.

«Джо Байден больше не способен ни физически, ни когнитивно участвовать в выборах, где он проецирует свою способность к устойчивым лидерским качествам. За четыре года люди разуверились в его способности управлять страной. Честно говоря, я считаю, что это отражается и на его способности управлять страной в настоящее время», — сказал он.

Как отметил эксперт, представители Демократической партии осознали, что в случае продолжения участия в политической кампании Байден будет побежден своим главным оппонентом — республиканцем Дональдом Трампом. Это будет не просто поражение на выборах, есть вероятность, что демократы потеряют контроль над всеми тремя исполнительными и законодательными органами власти, предположил Риттер. Действующего президента вынудили отказаться от гонки, добавил он.

Экс-разведчик указал, что на поддержку команды Байдена и его вице-президента Камалы Харрис была выделена большая денежная сумма, а около $91 млн всё еще находятся «в кошельке кампании».

«<…> демократы, если они не поддержат Камалу Харрис, в конечном итоге потеряют, лишатся $91 млн или сильно затруднят использование этих $91 млн. И поэтому я полагаю, что перевес в вопросе о том, кто заменит Байдена, решительно на стороне Камалы Харрис», — продолжил специалист.

Риттер обратил внимание, что вице-президент не пользуется всеобщим одобрением. По его словам, если бы Байден придерживался своего обещания быть президентом на один срок, то Харрис не смогла бы победить на праймериз.

«Она бы успешно прошла праймериз с целым рядом демократических кандидатов, которые гораздо популярнее ее, обладают большей устойчивостью, большей избираемостью. Единственный способ сохранить Харрис в билете — это нынешний сценарий, и именно это мы сейчас и наблюдаем», — отметил собеседник издания.

Говоря о шансах демократов одержать победу на выборах, бывший разведчик подчеркнул, что до ноября может произойти еще много событий. Всё будет зависеть от того, сколько людей придет голосовать и какая сторона «сможет лучше всего передать эмоции американцев в день выборов», уточнил Риттер.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.