Реклама
Прямой эфир
Экономика
Источник сообщил об одобрении правительством законопроекта о регулировании майнинга
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Культура
Археологи нашли в Якутске берестяные грамоты XVII века
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Наука и техника
Океанологи обнаружили на дне Тихого океана «темный кислород»
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Наука и техника
Маск сообщил о производстве человекоподобных роботов для Tesla
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Происшествия
В Северной Осетии спасатели начали поиски заблудившейся туристической группы
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
СМИ назвали возможных кандидатов на пост вице-президента при Харрис
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Экономика
Эксперт дал советы по открытию вклада и накопительного счета
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о резком росте цен и спроса на пересечение границы
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Венгрия выступила против переноса встреч глав МИД ЕС на Украину
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ
Сюжет:

Экс-разведчик США назвал причины выхода Байдена из президентской гонки

Риттер: Байден не способен ни физически, ни когнитивно участвовать в выборах
0
Фото: Global Look Press/Bonnie Cash
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий американский лидер Джо Байден больше не способен ни физически, ни когнитивно участвовать в президентских выборах. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил «Известиям» бывший разведчик США Скотт Риттер, комментируя решение главы государства не баллотироваться на второй срок.

«Джо Байден больше не способен ни физически, ни когнитивно участвовать в выборах, где он проецирует свою способность к устойчивым лидерским качествам. За четыре года люди разуверились в его способности управлять страной. Честно говоря, я считаю, что это отражается и на его способности управлять страной в настоящее время», — сказал он.

Как отметил эксперт, представители Демократической партии осознали, что в случае продолжения участия в политической кампании Байден будет побежден своим главным оппонентом — республиканцем Дональдом Трампом. Это будет не просто поражение на выборах, есть вероятность, что демократы потеряют контроль над всеми тремя исполнительными и законодательными органами власти, предположил Риттер. Действующего президента вынудили отказаться от гонки, добавил он.

Экс-разведчик указал, что на поддержку команды Байдена и его вице-президента Камалы Харрис была выделена большая денежная сумма, а около $91 млн всё еще находятся «в кошельке кампании».

«<…> демократы, если они не поддержат Камалу Харрис, в конечном итоге потеряют, лишатся $91 млн или сильно затруднят использование этих $91 млн. И поэтому я полагаю, что перевес в вопросе о том, кто заменит Байдена, решительно на стороне Камалы Харрис», — продолжил специалист.

Риттер обратил внимание, что вице-президент не пользуется всеобщим одобрением. По его словам, если бы Байден придерживался своего обещания быть президентом на один срок, то Харрис не смогла бы победить на праймериз.

«Она бы успешно прошла праймериз с целым рядом демократических кандидатов, которые гораздо популярнее ее, обладают большей устойчивостью, большей избираемостью. Единственный способ сохранить Харрис в билете — это нынешний сценарий, и именно это мы сейчас и наблюдаем», — отметил собеседник издания.

Говоря о шансах демократов одержать победу на выборах, бывший разведчик подчеркнул, что до ноября может произойти еще много событий. Всё будет зависеть от того, сколько людей придет голосовать и какая сторона «сможет лучше всего передать эмоции американцев в день выборов», уточнил Риттер.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024