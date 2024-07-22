Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки

Действующий глава Белого дома Джо Байден снялся с президентской гонки из-за падения собственного рейтинга в обществе. Такое мнение доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков высказал в понедельник, 22 июля.

«Общественное мнение снизило рейтинг Байдена из-за того, что у него уже на протяжение пары лет существенно подорвано здоровье. Его шоу, которые он показывает на публичных мероприятиях, это подчеркивают. Это привело к тому, что рейтинг демократической партии, которую он представляет, существенно снизился», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».



По его мнению, кандидатура вице-президента Камалы Харрис, которую Байден поддержал, не выигрышная.

«Но Харрис, естественно, это не кандидатура для президента. Недаром Обама молчит, хотя он всегда поддерживал Байдена. В публичных кругах есть даже информация, что Обама в последнее время руководил США, а Байден только делал то, что ему говорят», — заключил политолог.

В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал мнение в беседе с НСН, что Байден снял свою кандидатуру с выборов из-за давления финансовых доноров.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля, сообщает 360.ru. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США, передает RT.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.