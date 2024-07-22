Реклама
Прямой эфир
Экономика
Источник сообщил об одобрении правительством законопроекта о регулировании майнинга
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Культура
Археологи нашли в Якутске берестяные грамоты XVII века
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Наука и техника
Океанологи обнаружили на дне Тихого океана «темный кислород»
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Наука и техника
Маск сообщил о производстве человекоподобных роботов для Tesla
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Происшествия
В Северной Осетии спасатели начали поиски заблудившейся туристической группы
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
СМИ назвали возможных кандидатов на пост вице-президента при Харрис
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Экономика
Эксперт дал советы по открытию вклада и накопительного счета
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о резком росте цен и спроса на пересечение границы
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Венгрия выступила против переноса встреч глав МИД ЕС на Украину
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ
Сюжет:

Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки

Политолог Зеленков: Байден делал то, что говорят
0
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий глава Белого дома Джо Байден снялся с президентской гонки из-за падения собственного рейтинга в обществе. Такое мнение доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков высказал в понедельник, 22 июля.

«Общественное мнение снизило рейтинг Байдена из-за того, что у него уже на протяжение пары лет существенно подорвано здоровье. Его шоу, которые он показывает на публичных мероприятиях, это подчеркивают. Это привело к тому, что рейтинг демократической партии, которую он представляет, существенно снизился», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его мнению, кандидатура вице-президента Камалы Харрис, которую Байден поддержал, не выигрышная.

«Но Харрис, естественно, это не кандидатура для президента. Недаром Обама молчит, хотя он всегда поддерживал Байдена. В публичных кругах есть даже информация, что Обама в последнее время руководил США, а Байден только делал то, что ему говорят», — заключил политолог.

В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал мнение в беседе с НСН, что Байден снял свою кандидатуру с выборов из-за давления финансовых доноров.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля, сообщает 360.ru. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США, передает RT.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024