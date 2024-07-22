В Европе падает стоимость контрактов на трансляции матчей по футболу
Футбольным клубам Европы грозит финансовый кризис. Причина — падение стоимости контрактов на трансляции матчей. Первой с проблемой столкнулась французская Лига 1, передает телеканал «Известия». Новый контракт на показ игр почти в два раза дешевле предыдущего. Соглашение, которого ждали несколько лет, принесет всего около €500 млн в год вместо прежних €814 млн. При этом доходы клубов от прав на трансляции матчей составляют примерно 50%. Клубный футбол Франции несет стабильные убытки с 2015 года. В 2023 году финансовые потери Лиги 1 составили около €400 млн.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.