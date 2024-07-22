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Эксперт оценил систему расчета ЦБ курса доллара и евро

Бархота: изменения в формуле расчета курса не влияют на факторы курсообразования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Изменения в формуле расчета курса не влияют на объективные факторы курсообразования, к которым относятся экспорт, импорт, санкции, рассказал «Известиям» 22 июля независимый эксперт Андрей Бархота.

Ранее в этот день «Ведомости» сообщили, что Центробанк представил новую систему расчета курса доллара и евро, согласно которой курс этих валют будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск. Будут отсекаться крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона. Предполагается, что экстремальными курсами считаются нижний персентиль в 25% за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5.

«Технически всё считается, как и месяц назад. Подчеркну: изменения в формуле расчета курса не влияют на объективные факторы курсообразования, как то экспорт, импорт, санкции. <…> Общая концепция курсообразования носит непреходящий характер: на рынке встречаются экономические агенты, желающие купить валюту и их контрагенты, стремящиеся ее продать. В зависимости от перевешивания спроса или предложения курс в текущем периоде может измениться, по сравнению с предшествующим периодом», — сказал Бархота.

Эксперт напомнил, что до введения санкций против Московской биржи оценка изменения валютного курса в текущим и будущем по периодах производилась на основе биржевых торгов. Как он объяснил, суть такого механизма состоит в большом количестве спотовых сделок, которые в зависимости от перекоса спроса и предложения обеспечивают движение курса.

«После введения санкции против Мосбиржи процесс курсообразования перешел на внебиржевые рельсы. Внебиржевой рынок характеризуется заметно более крупными заявками на покупку или продажу. В этом случае количество сделок снижается, но их удельный объем растет. В результате движение курса может быть более резким, а курс будет в большей степени зависеть от динамики импорта и экспорта», — заключил Бархота.

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12 июня стало известно, что США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. В том числе попали в SDN-лист Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Мосбиржи). Российская торговая площадка с 13 июня прекратила проводить торги долларом и евро. ЦБ продолжил устанавливать официальный курс по внебиржевому рынку. Регулятор отметил, что курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

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