В Секретной службе США признали провал после покушения на Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа стало самым большим провалом в работе Секретной службы за десятилетия. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила директор ведомства Кимберли Читл на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса.

«Попытка убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля стала самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за десятилетия», — приводит ее слова газета The New Yourk Times.

Как отметила Читл, миссия Службы заключалась в том, чтобы защищать американских лидеров, однако ведомства потерпело провал. Она также пообещала «сделать всё возможное», чтобы подобное не повторилось.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Он получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

16 июля Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.