Украинские СМИ сообщили о резком росте цен и спроса на пересечение границы

Ужесточение правил мобилизации на Украине привело к резкому росту цен и спроса на незаконное пересечение границы, сообщает 22 июля «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, в первые годы конфликта наиболее распространенным вариантом был выезд на основании документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья или по системе «Шлях», которая позволяла водителям-волонтерам легально пересекать границу в условиях военного положения.

На данный момент воспользоваться данными вариантами стало труднее, из-за чего на первый план вышел нелегальный переход границы, отмечает издание.

В материале говорится, что осенью прошлого года можно было перейти границу за $1-2 тыс., что считалось «бюджетным вариантом», или заплатить $3-5 тыс. за относительно комфортный формат с перевозкой на машине. В настоящее время тарифы выросли до $10-12 тыс.

При этом, как отмечает «Страна.ua», сначала предлагается внести аванс и ждать до одного до нескольких месяцев, так как спрос опережает предложение. Кроме того, утверждается, что рынок оформления фиктивного освобождения от службы также расширяется.

С 17 июля украинским мужчинам, выходя на улицу, необходимо всегда иметь при себе военный билет, чтобы его смог проверить патруль и уточнить, обновлены ли учетные данные в ТЦК. При отсутствии военного билета нарушитель будет оштрафован. Кроме того, патрульные его могут сразу же доставить в военкомат.

15 июля издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. В том же месяце сообщалось, что уклонисты на Украине ежегодно отдают до $2 млрд взяток, чтобы не попасть на фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.