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На Украине оценили сумму взяток от уклонистов в $2 млрд в год

Депутат Наталуха: уклонисты на Украине ежегодно дают до $2 млрд взяток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уклонисты на Украине ежегодно отдают до $2 млрд взяток, чтобы не попасть на фронт. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире украинского телеканала ТСН.

«Уклонисты несут «мимо кассы» бешеные суммы — взятки на $2 млрд в год, чтобы не попасть в армию. Объемы теневого экономического бронирования составляют в год от $700 млн до $2 млрд, это самые адекватные подсчеты», — сказал он.

Как отметил депутат, это «самые адекватные расчеты».

Чем грозят украинцам новые правила для военнообязанных. Объясняем простыми словами

До этого, 15 июля, издание «Зеркало недели» отметило, что почти половина украинцев не считает зазорным уклонение от военной службы и мобилизации. Согласно результатам соцопроса, доля таких жителей страны составила 46%. Противоположное мнение высказали только 29,1% респондентов, 24,8% затруднились ответить.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Кроме того, с 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улице теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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