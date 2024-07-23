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Стало известно, как россияне распределяют домашние дела

Стало известно, как россияне распределяют домашние дела

Опрос: лишь в 13% семей домашние дела распределяются поровну
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Фото: Global Look Press
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Эксперты HYUNDAI провели исследование и 23 июля рассказали «Известиям», как женщины относятся к делегированию хлопот по дому — готовки и уборки. Выяснилось, что женщины ждут и охотно принимают помощь близких в домашних делах. Более 37% считают это проявлением заботы, а 26% радуются инициативе детей. При этом 10% россиянок отметили, что после совместного с домочадцами приготовления блюд требуется больше уборки, но, несмотря на это, они рады участию близких.

Как показали результаты исследования, чаще всего в семье готовят женщины (75%), но в 13% случаев домашние дела распределяются поровну. В большинстве семей есть традиции, например, совместно готовить с детьми (20%) или всей семьей устраивать домашний мастер-класс (11%). Чаще всего члены семьи готовят праздничные блюда (48%), ужины (36%), лепят пельмени (38%) и пекут (35%).

Более 55% россиянок не любят заказывать готовые блюда, так как считают, что домашняя еда полезнее, вкуснее и дешевле, а для 26% опрошенных ритуал приготовления блюд помогает создать домашний уют. В готовке хозяйки активно используют бытовую технику. По мнению 13% опрошенных, современные техника и многочисленные функции значительно облегчают дела на кухне.

Топ бытовых приборов, которые помогают хозяйкам и их близким в совместной готовке, возглавили микроволновые печи (50%). Также в числе помощников — грили, вафельницы, тостеры (41%), мясорубки (38%), планетарные миксеры (33%), мультиварки (30%) и мини-печи (22%).

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Ранее в июле дейтинг-сервис Mamba провел опрос среди россиян и выяснил, что треть женщин готовы резко расстаться с партнером, в то время как мужчины преимущественно должны всё взвесить в течение нескольких месяцев. При этом инициаторами расставания чаще становятся женщины.

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