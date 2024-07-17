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Опрос показал, кто чаще всего становится инициатором расставания

Mamba: инициатором расставания обычно становятся женщины
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Фото: Global Look Press/Lilly
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Дейтинг-сервис Mamba провел опрос среди россиян и выяснил, что треть женщин готовы резко расстаться с партнером, в то время как мужчины преимущественно должны всё взвесить в течение нескольких месяцев. При этом инициаторами расставания чаще становятся женщины. Результатами опроса представители сервиса поделились с «Известиями» 17 июля.

Почти половина россиянок (47%) признались, что несколько раз в жизни переживали болезненное расставание, а 22% вовсе заявили, что каждое расставание они принимают близко к сердцу. Мужчины, как показал опрос, разрывы переживают легче. Сердце 33% представителей сильной половины было разбито всего однажды. И только 19% болезненно переживают каждый расход.

Почти половина (42%) женщин и 56% мужчин после расставания ищут партнера, который будет похож на их бывшего/бывшую.

При этом женщинам и мужчинам нужно разное количество времени, чтобы прийти в себя после расставания — 33% респондентов и 46% респонденток нужно больше года на восстановление. Четверти россиян — полгода. Трети россиянок (31%) достаточно трех месяцев на это. В целом опрос показал, что мужчинам нужно больше времени на восстановление после отношений, чем женщинам: только 3% мужчин хватит недели, чтобы пережить расставание.

В большинстве случаев отношения заканчивают женщины, это отметили 54% мужчин и 49% женщин. Лишь 21% мужчин заявили, что были инициаторами данного решения.

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Лидером среди поводов для расставания стали измены: абсолютное большинство мужчин (68%) и женщин (59%) закончат отношения, узнав о них. Второе место заняли абьюз и частые ссоры — их не выдержат треть мужчин и почти половина женщин. А вот третье место у мужчин и женщин разнится: для 43% респонденток пагубные привычки партнера могут стать решающим фактором расстаться, для 23% представителей сильного пола ими станут проблемы в интимной жизни.

Почти четверть мужчин и женщин заявили, что после расставания ищут новых знакомств в дейтинг-сервисах. А 54% женщин и 47% мужчин используют для этого социальные сети.

6 июня из опроса Mamba и книжного сервиса «Литрес» стало известно, что абсолютное большинство (96%) россиянок привлекает грамотная речь в мужчине, последние могут поддержать их: 76% мужчин заявили, что им импонирует красиво поставленная устная и письменная речь в женщинах.

Только для 3% женщин и 23% мужчин этот фактор не играет никакой роли. Четверть респондентов ничего не скажет своей партнерше, если она будет неграмотной, как и 17% женщин проигнорируют ошибки своего возлюбленного. Но 23% мужчин и 38% женщин всё-таки хотелось бы иметь эрудированного партнера.

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