Загс-собрание: в РФ могут создать дейтинг-платформу для серьезных отношений

Росмолодежь может стать учредителем федеральной сетевой платформы для знакомств, популяризирующей образ семьи, традиционные ценности и дружбу. По данным НАФИ, востребованность дейтинговых сервисов в последнее время растет. Суммарный интернет-трафик доступных платформ увеличился, по совокупным данным, на 20%. Эксперты в области интернет-безопасности полагают, что инициатива поможет сократить количество мошеннических действий. Однако IT-скептики подозревают, что на деле избавиться от фишинга полностью не получится даже при усложненной системе идентификации. Подробности — в материале «Известий».

Каким приложением для знакомств пользуются россияне

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) должно выступить инициатором создания российского сайта и приложения для знакомств, которые будут продвигать образ семьи и традиционные семейные ценности. С такой инициативой депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к руководителю Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой (письмо есть в распоряжении «Известий»).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Внимание депутата к необходимости создания безопасной федеральной дейтинг-платформы привлекли молодежные организации. Они посетовали, что до сих пор, особенно после ухода иностранных сайтов знакомств, не появилось своих безопасных порталов. При этом семейную соцсеть «Матрешка», о которой говорили несколько лет назад, так и не дождались.

По утверждению общественников, многие нынешние платформы представляют собой постоянную угрозу: кража денег или персональных данных, секс через обман.

Необходимость создания федеральной интернет-площадки депутат основывает на том, что, согласно статистике, две трети молодых россиян (69%) так или иначе регистрировались на сайтах или в мобильных приложениях для онлайн-знакомств. Самая популярная причина использования этих сервисов — желание найти друзей. Об этом мотиве заявляет каждый третий (38%) из тех, кто знакомился по интернету. При этом, оценивая предназначение таких платформ, чаще всего молодежь признается, что они нужны для флирта.

Вместе с тем 55% представителей молодежи, имеющих опыт пользования сайтами или приложениями для онлайн-знакомств, встречались с неприятными ситуациями, случаями обмана или угрозами. Чаще всего это были просьбы перевести деньги под предлогом помощи, вымогательство путем шантажа, фейковые аккаунты партнеров, психологическое травмирование или угрозы физической расправы.

Депутат Алексей Цивилев полагает, что Росмолодежь просто обязана выступить инициатором создания приложения для знакомств. А для обеспечения безопасности пользователей авторизация могла бы проходить через портал «Госуслуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Молодые люди мне сказали, что они просто боятся общаться через Сеть. Поэтому удивляет, что такой площадки всё еще нет , — сказал «Известиям» Цивилев. — Если государство заинтересовано в появлении как можно большего числа детей, то сначала их родителям нужно познакомиться. Хотят знакомиться через интернет — надо дать безопасную возможность. С помощью такой платформы нетрудно организовать множество событий и семейных мероприятий, где можно познакомиться вживую.

Минцифры и Росмолодежь не прокомментировали инициативу «Известиям».

Где сейчас знакомятся люди

Платформы и приложения, созданные государством, могут предложить высокий уровень безопасности благодаря применению современных систем аутентификации, продвинутых методов мониторинга и аналитики для выявления мошеннической активности, а также партнерству с правоохранительными органами для быстрой реакции на инциденты. В этом убежден ведущий специалист отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (ГК Softline) Максим Грязев. Однако важно учитывать, что даже самые защищенные платформы не могут гарантировать полную безопасность, если пользователи не будут соблюдать основные правила цифровой гигиены в интернете, добавляет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Авторизация через портал «Госуслуги» может значительно повысить уровень безопасности, исключая возможность регистрации мошенников и фальшивых аккаунтов, а также обеспечивая надежную защиту данных , — говорит Максим Грязев. — Однако такой подход может вызвать дискомфорт у пользователей из-за использования государственных сервисов в личной и интимной сфере, создавая риск излишнего контроля со стороны государства.

Для решения этих проблем, по его суждению, можно рассмотреть гибридный подход, при котором пользователи смогут выбирать степень анонимности, а основные проверки и меры безопасности будут по-прежнему действовать.

Руководитель отдела защиты систем и сервисов iTProtect Кирилл Лукьянов отмечает, что в дейтинге, как правило, довольно большой процент людей, которые активно используют онлайн-знакомства, старается минимизировать количество предоставляемой личной информации и сохранять определенную анонимность, поэтому платформы, которые будут прибегать к слишком усложненным авторизациям и персональным данным, попросту не смогут конкурировать с теми, кто уже успешно работает на рынке.

— Что касается современных сервисов, там так или иначе всегда будет существовать определенный процент фейковых и мошеннических аккаунтов , — уверен Кирилл Лукьянов. — Несмотря на то что существуют встроенные инструменты защиты, а модерация активно банит подобные аккаунты, избавиться от мошеннического фишинга полностью не получится, даже при усложненной системе идентификации и авторизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Знакомства — это достаточно интимная тема, которая касается только двух людей, и вмешательство в нее госструктур и госорганов — это совершенно неприемлемо, а наоборот, может стать преградой для людей, полагает руководитель отдела аналитических систем и отчетности компании «Первый Бит» Петр Иванов.

— Помощь государства здесь возможна в поддержке инициатив людей в создании клубов по интересам, туристических отрядов, образовательных курсов и т.д. — инициатив, которые помогают знакомству людей, расширению их кругозора, комьюнити, — рассуждает эксперт. — Это помогает не только в создании семьи, но и в рабочих отношениях.

Однако, по его словам, с таинством дейтинга нельзя перегибать палку:

— Это как включить свет на дискотеке, чтобы всем было лучше видно и никто не споткнулся. Инициативе будут не рады и уйдут куда-нибудь, где потемнее. Мы переоцениваем значение сайта в этом процессе. Это как шикарный венецианский бал, но в масках.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Иностранный опыт

Как показывает практика, правительства разных уровней могут вкладываться в разработку подобных приложений, решая при этом, однако, в большей степени демографические задачи, нежели чем задачи безопасности сервиса, говорит старший менеджер практики «Государственные и социальные инициативы»‎ компании «Рексофт Консалтинг» Оксана Кулакова.

В частности, в провинции Китая Цзянси, где у государства имеется доступ к практически исчерпывающей информации о собственных гражданах, создана платформа Palm Guixi, которая организовывает для пользователя «свидания вслепую» и предлагает участие в различных офлайн-активностях.

В Иране недавно для решения задачи планирования семьи государством была создана специфическая мэтчмейкинг-платформа на основе ИИ (искусственного интеллекта), учитывающая особенности исламских традиций и обычаев : регистрация производится по психологическому тесту, размещение фотографий не предусмотрено, ИИ подбирает наиболее подходящий вариант и предлагает пользователям реальную встречу в присутствии семьи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Токио (Япония), где доля одиноких людей в возрасте за 50 лет одна из самых высоких (порядка 32% среди мужчин и 24% среди женщин), на средства налогоплательщиков создано приложение Tapple, призванное способствовать построению отношений. Регистрация производится по документам о семейном статусе, а подтверждение личности — через городское приложение.

— Во всех случаях речь при создании подобных платформ идет скорее о попытке решения демографических и социальных задач, однако популярность подобных созданных по государственной инициативе сервисов остается невысокой, а их эффективность в решении указанных проблем крайне сложно оценить, — заключила Оксана Кулакова.