Полевые технологии: в России сельским хозяйством займутся роботы

В России презентовали программу «Умный хлеб», призванную повысить уровень цифровизации в агропромышленном комплексе. Она создана ведущей отраслевой ассоциацией «ИнтерАгроТех» при поддержке «Единой России». В рамках программы фермеры и сотрудники агрохолдинга научатся использовать роботов, искусственный интеллект и другие технологии в сельском хозяйстве. По словам разработчиков, это поможет решить проблемы, тормозящие развитие отрасли в стране. Чему будут обучать российских фермеров и как это отразится на агропромышленной сфере — рассказывают «Известия».

Российских фермеров научат работать с технологиями

«Единая Россия» совместно с ведущей отраслевой ассоциацией «ИнтерАгроТех» представили партийную программу цифрового развития и образования «Умный хлеб». Она призвана ускорить достижение технологического лидерства России в агропроме, а также повысить уровень цифровизации страны в этой области.

В рамках обучения фермеры посетят несколько очных занятий, где им расскажут о существующих технологиях в агротехе и перспективах развития данной отрасли. Семинары на базе региональных минсельхозов пройдут для фермеров, специалистов в области цифрового развития агрохолдингов, инженеров, руководителей хозяйств, а также для студентов профильных вузов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам инициатора проекта, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Морозова, программа охватит огромное количество различных компетентных участников.

— Она консолидирует вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также активных граждан, — пояснил спикер.

Сергей Морозов подчеркивает, что программа была разработана в рамках поручения президента обеспечить вхождение РФ по итогам 2030 года в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Спикерами на семинарах выступят представители государства и бизнеса в области цифровых решений, а также известные аналитики и эксперты. По итогам образовательных мероприятий к январю 2025 года будет сформирован информационный онлайн-ресурс с накопленной базой знаний по темам современных технологий точного земледелия, цифровых решений, технологий ИИ, роботизации в АПК.

В числе первых областей реализации программы организаторы выбрали 12 аграрных регионов страны: Ростовскую, Ставропольскую, Липецкую, Воронежскую, Самарскую, Волгоградскую, Саратовскую, Оренбургскую и Белгородскую области, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению управляющего партнера Аналитического центра лесного и сельского хозяйства Ивана Петрова (входит в состав ITFB Group), сельское хозяйство можно назвать полигоном для тестирования и применения различных инноваций. Многие агротехнологии уже не первый год присутствуют на рынке.

— В АПК давно и успешно применяют дроны. С их помощью мониторят и обрабатывают поля от вредителей, вносят удобрения, орошают. Технологии дистанционного зондирования Земли (космоснимки) хорошо зарекомендовали себя в планировании сельскохозяйственной деятельности и в мониторинге. С помощью ИИ можно определить фактический контур поля, произрастающую на нем культуру, а также проблемные площади, — рассказал «Известиям» эксперт.

Какие проблемы в отечественном АПК призвана решить программа

Перед разработкой образовательной программы для аграриев «ИнтерАгроТех» изучила проблемные зоны российского АПК. В результате удалось выявить факторы, препятствующие эффективному развитию отрасли. Среди них:

— нехватка квалифицированного персонала;

— наличие дефицитных аграрных профессий;

— низкая нагрузка на технику. Нередко на одну единицу техники приходится менее одного сотрудника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На фоне сокращения сельского населения, нехватки профессионалов и отсутствия у молодежи желания идти в АПК роботизация и цифровизация агросферы станут наиболее эффективным решением, подтвердила директор ассоциации «ИнтерАгроТех» Наталья Филиппова.

Сергей Морозов отметил, что к октябрю 2024 года образовательными мероприятиями планируется охватить 12 аграрных регионов России, а к 2026 году — 62 региона страны.

— Мы будем стремиться донести до аграриев, показать на реальных примерах эффективность использования современных технологий роботизации и ИИ. Это принципиально иной уровень управления на селе. В России достаточно разработок в этой сфере, зарекомендовавших себя не только дома, но и на конкурентных мировых рынках, — рассказал спикер.

По словам заместителя генерального директора по информационным технологиям завода промышленного машиностроения ООО «Завод ПромМаш» Марии Горденко, цифровизация российского АПК с каждым годом идет всё активнее.

— По результатам 2023 года 20,6% организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса уже применяют решения с использованием ИИ, а 19,8% планируют их внедрять. И всего 5,3% таких организаций не имеют финансирования мероприятий по развитию ИИ, — сообщила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тем не менее на данный момент уровень роботизации АПК в России остается невысоким, отметил экономист, спикер Евразийского экономического форума и Российского форума биотехнологий OpenBio Дмитрий Семенов. По словам эксперта, для основной массы сельхозпроизводителей такие технологии являются «дорогим удовольствием», поэтому пока что инновации доступны не всем. Негативно сказываются на темпах роботизация инфляция и подорожавшие кредиты для аграриев. При этом роботизация позволит существенно увеличить производительность аграриев, подчеркивает Дмитрий Семенов.

Перспективы развития российского АПК

Заместитель генерального директора по научно-технической деятельности ГК «Прогресс Агро» Йожеф Фекете утверждает, что на данный момент АПК России по технологическому развитию находится на уровне таких стран БРИКС, как Бразилия и Индия, и не уступает Западной Европе. По мнению эксперта, для лучшего развития необходимо задуматься над более эффективным использованием природных ресурсов.

— На сегодняшний день главный вызов перед сельским хозяйством — это увеличение спроса на продовольствие при сокращении количества пахотных земель. Поэтому важно повышать эффективность используемых площадей, — поделился эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, всё больше сельхозпредприятий внедряют системы мониторинга, автоматизируют процессы, используют датчики, дроны и другие инновационные решения для повышения эффективности производства. Это обусловлено не только экономической ситуацией, но и обострившейся угрозой перенаселения Земли.

— В 2024 году правительство РФ направит более 3 млрд рублей на цифровую трансформацию сельского хозяйства и рыбного хозяйства. Население мира растет и, по прогнозам ООН, к 2050 году достигнет 9,8 млрд человек. Через 30 лет человечеству понадобится на 70% (в 1,7 раза) больше продовольствия, чем оно производит сейчас. Это требует серьезной модернизации сельского хозяйства, — подчеркнул эксперт.

Директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров отметил, что важно развивать сферу сельского хозяйства не только на макроуровне, но и локально, опираясь на государственные программы поддержки.

— Для дальнейшего развития отечественного АПК необходимо повышать проникновение AgroTech в малом и среднем бизнесе, наладить внутреннее производство в смежных отраслях экономики, развивать нормативно-правовую законодательную базу для контроля результатов экономических процессов в отрасли, обеспечить поддержку агробизнеса со стороны государства, — перечислил он.

По словам Ивана Петрова, из-за ухода многих зарубежных компаний с российского рынка и острой нехватки трудовых ресурсов единственным решением для выхода из сложившейся ситуации является полная цифровизация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Крупный сельскохозяйственный бизнес уже начал работу по внедрению ПО в свои процессы, тем самым сокращая затраты на рутинные операции. Но до среднего и мелкого бизнеса эта тенденция пока что не дошла. В сельскохозяйственном бизнесе есть острая нехватка кадров, которую закрывает цифровизация. Сегодня можно автоматизировать почти любой процесс, который связан с транспортом: начиная от тракторов и комбайнов, заканчивая летательными аппаратами. Каждая единица сельскохозяйственного транспорта может быть беспилотной, — пояснил спикер.