В Австрии отвергли возможность отправки своих инструкторов на Украину
Вена не намерена отправлять своих военных специалистов Киеву для тренировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июля заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«В любом случае, что касается Австрии, я исключаю возможность того, что мы будем отправлять на Украину солдат, полицейских или госслужащих», — цитирует его газета Welt.
Как отметил глава австрийской дипломатии, он настроен достаточно скептически к идее Евросоюза (ЕС), где считают, что украинских военнослужащих можно готовить к сражениям прямо на поле боевых действий.
Ранее, 15 июля, в посольстве РФ в Лондоне заявили «Известиям», что Великобритания скрывает многие детали деятельности и результаты программы подготовки украинских военнослужащих на территории страны. В диппредставительстве добавили, что налицо очередной пример сугубо потребительского подхода Лондона к украинскому населению.
Британская газета The Sun 21 мая сообщила, что на Украине действуют секретные базы с американскими и британскими военными инструкторами, указав, что данные западные военнослужащие уже ушли в отставку и не являются кадровыми военными.
До этого, 5 июля, пленный украинский военнослужащий Владимир Кравчук пожаловался, что во время боевой подготовки в ВСУ инструкторы только пили кофе, не уделяя время своим прямым обязанностям. По его словам, боевой подготовкой с мобилизованными не занимались.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.