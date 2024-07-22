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В Австрии отвергли возможность отправки своих инструкторов на Украину

Глава МИД Австрии Шалленберг: отправка австрийских инструкторов в ВСУ исключена
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Вена не намерена отправлять своих военных специалистов Киеву для тренировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июля заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«В любом случае, что касается Австрии, я исключаю возможность того, что мы будем отправлять на Украину солдат, полицейских или госслужащих», — цитирует его газета Welt.

Как отметил глава австрийской дипломатии, он настроен достаточно скептически к идее Евросоюза (ЕС), где считают, что украинских военнослужащих можно готовить к сражениям прямо на поле боевых действий.

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Ранее, 15 июля, в посольстве РФ в Лондоне заявили «Известиям», что Великобритания скрывает многие детали деятельности и результаты программы подготовки украинских военнослужащих на территории страны. В диппредставительстве добавили, что налицо очередной пример сугубо потребительского подхода Лондона к украинскому населению.

Британская газета The Sun 21 мая сообщила, что на Украине действуют секретные базы с американскими и британскими военными инструкторами, указав, что данные западные военнослужащие уже ушли в отставку и не являются кадровыми военными.

До этого, 5 июля, пленный украинский военнослужащий Владимир Кравчук пожаловался, что во время боевой подготовки в ВСУ инструкторы только пили кофе, не уделяя время своим прямым обязанностям. По его словам, боевой подготовкой с мобилизованными не занимались.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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