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В посольстве РФ рассказали о неэффективности обучения британцами украинских военных

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Великобритания скрывает многие детали деятельности и результаты программы подготовки украинских военнослужащих на территории страны Interflex, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Лондоне.

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«Оценивать эффективность такой блиц-тренировки довольно трудно, однако она не выглядит достаточной для полного освоения будущим солдатом навыков выживаемости. Скорее речь о конвейерном методе заготовления пушечного мяса», — заявили «Известиям» в российском посольстве.

В диппредставительстве добавили, что налицо очередной пример сугубо потребительского подхода Лондона к украинскому населению. Об этом свидетельствуют и циничные требования высокопоставленных представителей британского оборонного ведомства к Киеву продолжать усиливать мобилизационную деятельность, в том числе за счет дальнейшего снижения призывного возраста.

Программа Interflex была запущена в июне 2022 года с целью тренировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стандартам Вооруженных сил Великобритании. Минобороны Соединенного Королевства сообщило «Известиям» об осуществлении подготовки более 42 тыс. военных с момента старта проекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 15 июля, в 10:00

Военный Альбион: Великобритания будет тренировать еще больше украинцев

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