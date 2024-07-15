В посольстве РФ рассказали о неэффективности обучения британцами украинских военных
Великобритания скрывает многие детали деятельности и результаты программы подготовки украинских военнослужащих на территории страны Interflex, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Лондоне.
«Оценивать эффективность такой блиц-тренировки довольно трудно, однако она не выглядит достаточной для полного освоения будущим солдатом навыков выживаемости. Скорее речь о конвейерном методе заготовления пушечного мяса», — заявили «Известиям» в российском посольстве.
В диппредставительстве добавили, что налицо очередной пример сугубо потребительского подхода Лондона к украинскому населению. Об этом свидетельствуют и циничные требования высокопоставленных представителей британского оборонного ведомства к Киеву продолжать усиливать мобилизационную деятельность, в том числе за счет дальнейшего снижения призывного возраста.
Программа Interflex была запущена в июне 2022 года с целью тренировки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стандартам Вооруженных сил Великобритании. Минобороны Соединенного Королевства сообщило «Известиям» об осуществлении подготовки более 42 тыс. военных с момента старта проекта.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 15 июля, в 10:00
Военный Альбион: Великобритания будет тренировать еще больше украинцев