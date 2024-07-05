Пленный украинский военнослужащий Владимир Кравчук в пятницу, 5 июля, пожаловался, что во время боевой подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) инструкторы только пили кофе, не занимаясь своими прямыми обязанностями.

По его словам, боевой подготовкой с мобилизованными не занимались.

«Были инструкторы в военной форме, все «наши». Пили кофе. Мы им кофе сделали, они типа провели занятие, и всё, разошлись», — рассказал военный на видеозаписи, опубликованной Минобороны России.

Он также рассказал, что его по дороге на работу скрутили трое сотрудников военкомата и мобилизовали, несмотря на болезни.

По его словам, процедуры прохождения медкомиссии практически не было. Несмотря на гипертонию и плохое зрение, он оказался годен к военной службе.

На позициях украинские солдаты не имели возможности покинуть укрытие из-за постоянных взрывов вокруг. Как отметил Кравчук, при сдаче в плен его удивило достойное обращение с российской стороны: сдавшимся сразу же предложили воды и угостили сигаретами.

Ранее, 3 июля, пленный украинский военнослужащий Сергей Ольховой рассказал о невозможности сбежать от насильственной мобилизации. Он уточнил, что до последнего «сражался» с военкоматом, чтобы не забрали на фронт.

Другой пленный ВСУ, Вячеслав Курочкин, указал на плохое планирование боевых действий командованием. Он отметил, что командиры не ценят солдат и «выбрасывают людей на мясо».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.