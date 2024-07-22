Оператор «Известий» рассказал об отказе в получении визы для освещения ОИ

Оператор МИЦ «Известия» Евгений Кузнецов 22 июля рассказал, что посольство Франции отказало ему в шенгенской визе, из-за того что он якобы может стать угрозой безопасности для европейских стран. Он должен был отправиться во Париж для освещения Олимпийских игр.

Первый раз он обратился за визой в посольство Франции для поездки на Игры еще в мае, через две недели пришел положительный ответ. Визу дали на 11 дней, но на май, а не на июль, когда будет проходить сама Олимпиада. Через месяц Кузнецов подал документы на визу повторно.

«Получилось так, что прошел месяц, а ответа никакого. Всё затянулось», — вспоминает оператор.

Потом Кузнецову позвонили из посольства и сообщили об отказе в визе.

«Спустя какое-то время мне коллеги говорят, что у тебя какой-то непростой отказ. Я сходил к своим руководителям и узнал, что у меня написано, что я — угроза европейским странам», — рассказал оператор.

Также он отметил, что причины для подобного отказа ему неизвестны. Он отметил, что хотел отправиться на Олимпиаду, чтобы запечатлеть спортсменов, показать всё самое красивое.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала «Известиям» ситуацию с отказом в визах российским журналистам.

По ее словам, боязнь французских властей гипотетического шпионажа — это смешно. В этом отношении она напомнила, как европейские журналисты всячески пытались очернить Олимпиаду в Сочи, проходившую в 2014 году. Российские журналисты едут на Игры-2024 совершенно с другими целями, отметила Журова.

«Это мировой праздник для спортсменов. Зачем нам желать какого-то зла? Они желали нам зла как минимум в Сочи, мы никому никогда не желаем таких перспектив, чтобы сорвалась Олимпиада», — заключила политик.

Ранее, 20 июля, французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что власти Франции отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024. По его словам, в общей сложности при проверке спецслужбами 960 тыс. досье в допуске к работе на ОИ-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4340 человек, причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций. Дерманен уточнил, что решение об отказе было принято в связи с угрозами шпионажа и проведения кибератак.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, указала, что обеспечение прав журналистов для президента Франции Эммануэля Макрона и его окружения — пустой звук.

Также директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение числа участников Олимпиады из России. Он также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.