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Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду

Глава МВД Франции: ряду журналистов из РФ запретили освещать Олимпиаду-2024
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Фото: Global Look Press/Henri Szwarc
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Власти Франции отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024. Об этом 20 июля заявил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы отказали большому количеству журналистов из РФ, которые утверждали, что хотят освещать Олимпиаду. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы исходим из принципа предосторожности», — сообщил глава МВД Франции.

Также, по словам Дарманена, а общей сложности, 960 тыс. проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на ОИ-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. Причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций.

«Меньше сотни. Журналисты, технический персонал, физиотерапевты», — заявил глава МВД в ответ на вопрос сколько удалось выявить «шпионов», пытавшихся попасть на ОИ-2024.

Он также отметил, что так называемые «шпионы» якобы были из России, Белоруссии, а также других стран, список которых Дарманен отказался раскрывать.

«Мы выявили 19 лиц, зарегистрированных в досье по предотвращению радикализации террористического характера (FSPRT), которые были активны и, следовательно, могли принять меры. Кроме того, были исключены 359 лиц, подлежащих обязательству покинуть территории (OQTF). Наконец, мы исключили из системы 139 дел S (Списка людей, представляющих угрозу безопасности государства — Ред.), зная, что среди них есть не только радикальные исламские активисты, но и радикальные ультралевые и ультраправые политические активисты. Но мы пошли дальше, выявив потенциально опасных лиц: 257 радикальных исламистов, 181 ультралевых и 95 ультраправых», — заявил Дарманен в ответ на вопрос о количестве человек исключенных по подозрению в терроризме.

По сведениям главы МВД Франции, спецслужбы пока не видят конкретных угроз в отношении ОИ-2024, и власти намерены придерживаться изначального плана проведения церемонии открытия с речным парадом по Сене.

«У нас есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств. В частности, благодаря мобилизации 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов, которых я очень искренне благодарю и которые будут размещены на протяжении всего маршрута церемонии, мы сможем предотвратить любые неприятности», — ответил Дарманен на вопрос о том, есть ли у него «план Б».

Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается
Специальная комиссия МОК отказала уже 28 нейтральным атлетам из нашей страны

Ранее в этот день директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение числа участников Олимпиады из России. Он также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

До этого, 19 июля, МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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