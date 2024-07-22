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Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона

Захарова: соблюдение прав журналистов для Макрона является пустым звуком
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Соблюдение прав журналистов является пустым звуком для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 22 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ в выдаче визы корреспонденту «Известий» на Олимпиаду-2024 в Париже по причине угрозы национальной безопасности.

«Много ожидать от режима Макрона не приходится: соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для него и его компашки — пустой звук», — сказала она.

Ранее, 20 июля, министр МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024. По словам Дарманена, в общей сложности при проверке спецслужбами 960 тыс. досье в допуске к работе на ОИ-2024, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа, и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4340 человек.

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В тот день директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение числа участников Олимпиады из России. Он также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в олимпийской деревне.

Также Совет ЕС утвердил с 25 июня запрет доступа к трем российским СМИ — «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете», а также Voice of Europe. В заявлении от 17 мая уточнялось, что запрет не помешает этим СМИ и их представителям «проводить расследования, брать интервью» и заниматься иной деятельностью на территории Евросоюза, кроме вещательной.

На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ.

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