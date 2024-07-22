Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Соблюдение прав журналистов является пустым звуком для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 22 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ в выдаче визы корреспонденту «Известий» на Олимпиаду-2024 в Париже по причине угрозы национальной безопасности.
«Много ожидать от режима Макрона не приходится: соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для него и его компашки — пустой звук», — сказала она.
Ранее, 20 июля, министр МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024. По словам Дарманена, в общей сложности при проверке спецслужбами 960 тыс. досье в допуске к работе на ОИ-2024, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа, и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4340 человек.
В тот день директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение числа участников Олимпиады из России. Он также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в олимпийской деревне.
Также Совет ЕС утвердил с 25 июня запрет доступа к трем российским СМИ — «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете», а также Voice of Europe. В заявлении от 17 мая уточнялось, что запрет не помешает этим СМИ и их представителям «проводить расследования, брать интервью» и заниматься иной деятельностью на территории Евросоюза, кроме вещательной.
На Западе регулярно создают препятствия для работы российских журналистов. Например, 31 мая журналистам «Известий» отказали в аккредитации на конференцию по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии. В тот же день стало известно, что фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ.