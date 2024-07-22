В префектуре Кагосима на юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, сообщает 22 июля местный телеканал NHK.

Извержение носило взрывной характер и произошло в кратере вулкана. Столб пепла и дыма поднялся на высоту 3700 м. Вулканический пепел распространился в радиусе 900 м.

Сильных землетрясений в результате извержения зафиксировано не было.

Также специалисты не исключили повторное извержение Сакурадзимы в связи с тем, что внутри его кратера скопилось много вулканического газа. Метеорологи призвали местных жителей быть осторожными.

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Он расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагосима. До этого он извергался в феврале этого года.

7 июля вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Отмечается, что шлейф пепла протянулся на 5 км на север от вулкана.