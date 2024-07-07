Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Об этом 7 июля сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

«Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф пепла протянулся на 5 км на север от вулкана. В институте также предупредили, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

Ранее в этот день сообщалось, что на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км. Отмечалось, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.